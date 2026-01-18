Técnico do sub-20, Rodrigo Bellão será o responsável por comandar o Botafogo no no estádio Lourivaldão, em Saquarema (RJ) - Vítor Silva / Botafogo

Técnico do sub-20, Rodrigo Bellão será o responsável por comandar o Botafogo no no estádio Lourivaldão, em Saquarema (RJ)Vítor Silva / Botafogo

Publicado 18/01/2026 10:15

Rio - Estreando com vitória, o Botafogo começou o Campeonato Carioca com o pé direito. Em busca de mais um triunfo, o Glorioso visita o Sampaio Corrêa neste domingo (18), em jogo válido pela segunda rodada da competição. O duelo será às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Lourivaldão, em Saquarema (RJ).

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Sportv (TV fechada).

Como chega Sampaio Corrêa

O Sampaio Corrêa estreou na competição com derrota por 3 a 1 para o Nova Iguaçu, em casa, na última quarta-feira (14). A equipe busca a primeira vitória no Campeonato Carioca e fará seu segundo jogo com o apoio da torcida. No momento, ocupa a lanterna do Grupo A, ainda sem pontos somados. Sem desfalques para o confronto, a tendência é que o técnico Alfredo Sampaio repita a mesma formação utilizada na derrota para o Nova Iguaçu.



Em 2025, o clube terminou o Campeonato Carioca na quinta colocação, garantindo vaga na Taça Rio e conquistando o título após vencer o Madureira por 2 a 1 no jogo de ida e 4 a 2 na volta. Já na Copa Rio, a equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Araruama, nos pênaltis.

Como chega o Botafogo

O Botafogo iniciou o Campeonato Carioca com vitória e busca manter os 100% de aproveitamento. A equipe venceu a Portuguesa por 2 a 0, com gols de Lucas Camilo e Caio Valle. No momento, o Glorioso ocupa a segunda colocação, com três pontos, empatado com Nova Iguaçu, Madureira e Boavista. O clube seguirá sob o comando de Rodrigo Bellão.



Para o confronto, a tendência é que o Botafogo utilize pela última vez o elenco sub-20 antes do retorno dos titulares. No entanto, não devem ser relacionados jogadores do time principal que atuaram recentemente, como Raul, Mateo Ponte, Newton e Jordan Barrera. Os desfalques confirmados são o meia Cauã Zappellini, com lesão óssea, e o atacante Kadir, que está servindo à seleção do Panamá.Sampaio Corrêa x Botafogo

Campeonato carioca - 2ª rodada

Data e horário: 18/01/2026 - 20h30

Local: Estádio Lourivaldão, em Saquarema (RJ)

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Daniel, Marreta e Guilherme; Pablo, Alexandre e Luan; Iacovelli, Elias e Octávio. Técnico: Alfredo Sampaio

Botafogo: Christian Loor; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Marquinhos (Lucas Camilo), Bernardo Valim e Felipe Januário; Kauan Toledo, Caio Valle e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Assistente 1: Carlos Henrique Cardoso de Souza

Assistente 2: Danilo Oliveira da Silva

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda