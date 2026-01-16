Joaquín Correa soma dois gols em 25 jogos pelo Botafogo, sendo 12 como titularVítor Silva / Botafogo
Na mira do River Plate, Joaquín Correa pode deixar o Botafogo
Clube argentino sondou a situação do atacante para abrir negócio; entenda
Marçal prestigia vitória do Botafogo e projeta 2026: 'Ano muito bom para a gente'
Defensor elogiou a preparação do time
Torcida do Botafogo retira nome de Marlon Freitas em música
Alvinegros alteraram canção do título da Libertadores de 2024
Raul celebra atuação e analisa disputa por titularidade no Botafogo: ‘Briga boa’
Goleiro foi um dos destaques na vitória sobre a Portuguesa, na última quinta-feira (15)
Zenit demonstra interesse e zagueiro do Botafogo pode mudar de destino na Rússia
David Ricardo, de 23 anos, está com futuro indefinido
Botafogo terá apenas jogadores da base na segunda rodada do Carioca
Jogadores do sub-20 vão enfrentar o Sampaio Corrêa, no domingo (18), em Saquarema
