Joaquín Correa soma dois gols em 25 jogos pelo Botafogo, sendo 12 como titularVítor Silva / Botafogo

Rio - Atacante do Botafogo, Joaquín Correa está na mira do River Plate. O clube argentino sondou a situação para abrir negócio e a diretoria carioca mostrou estar disposta a ouvir as condições para avançar nas tratativas. Ainda não há proposta oficial. As informações são do site 'ge'.
No fim do ano passado, o jogador foi alvo do São Paulo. As partes chegaram a tentar uma troca - que também envolveria mais atletas -, mas não houve acordo e as conversas foram encerradas.
Joaquín Correa chegou ao Botafogo sem custos para a disputa do Mundial de Clubes, em junho do ano passado. Ao todo, fez dois gols em 25 jogos, 12 como titular.