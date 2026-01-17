Discurso de Raul marcou vitória do Botafogo na estreia do Campeonato Carioca - YouTube/Botafogo TV

Publicado 17/01/2026 16:30





Leia mais: Clube dos Emirados Árabes formaliza proposta por Arthur Cabral Rio- O Botafogo estreou no Campeonato Carioca com o time sub-20, que ganhou por 2 a 0 da Portuguesa, nesta quinta (15), no Estádio Luso-Brasileiro. O goleiro Raul foi a liderança do elenco e teve seu discurso divulgado pelo clube.





Leia mais: Botafogo lança coleção que homenageia Zeca Pagodinho “Primeiro, esquece sub-20 e profissional. Isso aqui é Botafogo, cara. Tá? A gente está aqui pra mostrar por que a gente está usando, está vestindo essa camisa aqui. Beleza? Segundo, simples e objetivo. Nós temos aqui um propósito hoje, que é entrar lá dentro e sair com a vitória. Começar o ano bem”, disse o defensor.

Além dele, Joel Carlo, ex-jogador e atualmente coordenador de futebol Joel Carli e o auxiliar técnico Cláudio Caçapa foram outros nomes que também motivaram os jogadores.



“Vocês foram os escolhidos. Então aproveitem, desfrutem. Entrem lá dentro, mostrem do que vocês são capazes. E vocês já provaram do que vocês são capazes”, declarou Caçapa.



“Detalhe, os caras são cascudos, vão querer intimidar. A gente não fala, a gente joga. E na primeira dividida, mostramos quem é quem. Bora, hein? Aqui não tem moleque. Bora, bora. Vamos assumir essa parada”, finalizou

Carli.



Pela segunda rodada, o próximo duelo do Botafogo será contra o Sampaio Corrêa neste domingo (18), ás 20:30, Estádio Lourival Gomes.