Rio - A torcida do Botafogo não esconde a chateação com a ida de Marlon Freitas para o Palmeiras. Nesta quinta-feira (16), durante a vitória sobre a Portuguesa por 2 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Carioca, os alvinegros retiraram o nome do volante de uma música sobre o título da Libertadores.

O nome de Marlon Freitas foi substituído pelo de Savarino. A nova versão da canção é a seguinte: "[…] Buenos Aires invadi, a história vivi; Com o Telles, Savarino, Junior Santos e Luiz […]".

Veja o vídeo abaixo:
Marlon Freitas era um dos líderes do elenco e foi peça fundamental nas conquistas dos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024. Ao fim do ano passado, porém, aceitou a proposta do Palmeiras. No início deste ano, o Alviverde oficializou a contratação do volante.