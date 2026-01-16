Marlon Freitas com a camisa do Palmeiras - Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon
Marlon Freitas com a camisa do Palmeiras
Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon
Publicado 16/01/2026 15:42
Rio - A torcida do
Botafogo
não esconde a chateação com a ida de Marlon Freitas para o Palmeiras. Nesta quinta-feira (16),
durante a vitória sobre a Portuguesa por 2 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro,
pelo Campeonato Carioca, os alvinegros retiraram o nome do volante de uma música sobre o título da Libertadores.
Leia mais: Raul celebra atuação e analisa disputa por titularidade no Botafogo: ‘Briga boa’
O nome de Marlon Freitas foi substituído pelo de Savarino. A nova versão da canção é a seguinte: "[…] Buenos Aires invadi, a história vivi; Com o Telles, Savarino, Junior Santos e Luiz […]".
Leia mais: Zenit demonstra interesse e zagueiro do Botafogo pode mudar de destino na Rússia
Veja o vídeo abaixo:
Marlon Freitas era um dos líderes do elenco e foi peça fundamental nas conquistas dos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024. Ao fim do ano passado, porém, aceitou a proposta do Palmeiras. No início deste ano,
o Alviverde oficializou a contratação do volante
.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.