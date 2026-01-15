Rio - Recheado de garotos, o Botafogo superou a Portuguesa por 2 a 0 nesta quinta-feira (15), no Estádio Luso Brasileiro, pela rodada inicial do Campeonato Carioca. Apesar de contar com o brilho de Raul em alguns momentos, o Glorioso teve o domínio durante a maior parte do confronto. Caio Valle e Lucas Camilo foram os responsáveis pelos gols da vitória.
Com o resultado, o Alvinegro somou três pontos e passou a ocupar a vice-liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Sampaio Corrêa, domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, pela segunda rodada do Estadual.
O jogo
O Botafogo teve maior domínio nos primeiros minutos e tentou tomar as rédeas do confronto. Bernardo Valim cobrou falta nas mãos de Douglas Borges. Kadu deu bom passe para Felipe Januário, que cruzou e viu a zaga cortar antes que Arthur Izaque finalizasse.
Pouco depois, Gabriel Abdias levantou na área, Justino escorou e Danillo mandou para dentro. A arbitragem, porém, marcou a saída da bola no escanteio. Marquinhos assustou em chute firme, de longe.
Desde então, o jogo esfriou e praticamente ninguém levou perigo. No entanto, já na reta final, a Portuguesa conseguiu chegar. Sávio cruzou, Bruno Motta desviou e Guilherme Silveira balançou a rede. Mais um gol anulado. Dessa vez, por impedimento.
O segundo tempo não poderia ter começado melhor para o Glorioso. Felipe Januário desarmou no momento do passe e acabou atingido por Anderson Rosa, dentro da área. O árbitro Lucas Coelho Santos não hesitou e assinalou pênalti, aos cinco minutos. Na cobrança, Caio Valle abriu o placar.
Para seguir em cima, Rodrigo Bellão, responsável por comandar os garotos neste início de temporada, acionou Matheus Martins e Jordan Barrera. A dupla do elenco principal entrou nas vagas de Felipe Januário e Caio Valle, respectivamente. Arthur Izaque arriscou de fora para defesa do goleiro. Mateo Ponte e Newton substituíram Kadu e Marquinhos. Jordan Barrera também colocou Douglas Borges para trabalhar.
Em desvantagem, a Lusa aumentou o ritmo, foi para o ataque e quase empatou. Raul se agigantou e salvou o Alvinegro em três oportunidades diferentes. Lucas Camilo foi chamado para o lugar de Justino. Uelber teve grande chance para deixar tudo igual, mas mandou por cima. Apesar das investidas da Portuguesa, foi o Botafogo quem fez o segundo, aos 46. Lucas Camilo chutou de longe e ampliou.
Portuguesa 0x2 Botafogo
Data e hora: 15/01/2025, às 19h Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ)
Gols: Caio Valle, aos 7 min/2ºT (0-1); Lucas Camilo, aos 46 min/2ºT (0-2). Cartões amarelos: Henrique Rocha, Anderson Rosa, João Paulo, Lucas Costa e Guilherme Santos (POR); Felipe Januário, Bernardo Valim, Kadu, Jordan Barrera e Justino (BOT). Cartões vermelhos: -
PORTUGUESA (Técnico: Alex Nascif) Douglas Borges; Sávio (Luis Gustavo), Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha (Chay) e João Paulo (Albert); Rhuan (Uelber), Bruno Mota e Guilherme Silveira; Léo Muchacho (Anderson Rosa).
BOTAFOGO (Técnico: Rodrigo Bellão) Raul; Kadu (Mateo Ponte), Danillo, Justino (Lucas Camilo) e Gabriel Abdias; Marquinhos (Newton), Bernardo Valim e Felipe Januário (Matheus Martins); Kauan Toledo, Caio Valle (Jordan Barrera) e Arthur Izaque.
