Rio - Recheado de garotos, o Botafogo divulgou os relacionados para a primeira rodada do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (15). A partida será contra a Portuguesa, às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro.
Raul, Mateo Ponte, Newton, Jordan Barrera e Matheus Martins estarão disponíveis e serão os representantes do elenco principal. O resto da lista é composto por jovens das categorias de base.

Técnico do sub-20, Rodrigo Bellão será o responsável por comandar o Glorioso no confronto. Recém-contratado, Martín Anselmi trabalha na pré-temporada com os principais jogadores e só estreará na terceira rodada, diante do Volta Redonda.
Veja os relacionados do Botafogo

. Goleiros: Cristhian Loor e Raul;
. Defensores: Danillo, Gabriel Abdias, Justino, Kadu, Lira, Mateo Ponte e Rogério;
. Meio-campistas: Bernardo Valim, Davi Nery, Lucas Camilo, Marquinhos, Newton e Pedro Martins;
. Atacantes: Arthur Izaque, Caio Valle, Felipe Januário, Kauan Toledo, Jordan Barrera e Matheus Martins.