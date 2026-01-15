Felipe Silva em campo pelo Porto - Divulgação / Porto

Publicado 15/01/2026 08:30

Rio - Em busca de reforços para o sistema defensivo, o Botafogo tem mais um nome na sua lista de avaliações. De acordo com informações do jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi, o Alvinegro avalia a contratação de Felipe Silva, de 23 anos, que defende o Porto.

O atleta surge como uma opção para o clube carioca repor a perda de David Ricardo, que está perto de assinar com o Dínamo de Moscou, da Rússia. Martín Anselmi já trabalhou no clube português e conhece o defensor, que foi formado na base do Avaí.

Atualmente, Felipe Silva vem sendo utilizado pelo Porto B. No total, pela equipe, ele entrou em campo em 15 partidas, sendo 14 como titular. Antes, o zagueiro passou pelo Gil Vicente.

David Ricardo, de 23 anos, está perto de ser negociado com o futebol russo. O Botafogo aceitou uma proposta de 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador. As partes estão discutindo os últimos detalhes.