Rio - Um dos alvos do Botafogo nesta janela de transferências, Kauã Diniz será reforço do Red Bull Omiya Ardija, do Japão. O volante, que estava no América-MG, já assinou vínculo com o novo clube. As informações são da 'ESPN'.
O Glorioso esteve perto de fechar com o meio-campista, mas perdeu na sequência. Os japoneses atravessaram o negócio, foram mais rápidos e conseguiram selar acordo para contratá-lo.
O jovem de 21 anos estava na lista de negociáveis do time mineiro - nem sequer havia se reapresentado. Em 2025, ele fez dois gols e deu uma assistência em 37 jogos, 23 como titular.  
Sem Kauã Diniz, o Botafogo seguirá no mercado em busca de um volante. A posição é uma das prioridades para a temporada. Cristian Medina, do Estudiantes (ARG), é um nome que agrada à diretoria.