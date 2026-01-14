Em 2025, Kauã Diniz fez dois gols e deu uma assistência em 37 jogos pelo América-MG - Divulgação / América-MG

Publicado 14/01/2026 17:21

O Glorioso esteve perto de fechar com o meio-campista, mas perdeu na sequência. Os japoneses atravessaram o negócio, foram mais rápidos e conseguiram selar acordo para contratá-lo.

O jovem de 21 anos estava na lista de negociáveis do time mineiro - nem sequer havia se reapresentado. Em 2025, ele fez dois gols e deu uma assistência em 37 jogos, 23 como titular.

