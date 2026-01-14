Botafogo garantiu vaga na terceira fase da Copinha - Henrique Lima / Botafogo

Publicado 14/01/2026 07:30 | Atualizado 14/01/2026 08:17

Rio - O Botafogo garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro venceu o São José por 3 a 0, nesta última terça-feira (13), em Taubaté, e se classificou para a próxima etapa da competição. Samuel Alves, Matheus Fortunato e Arthur Izaque marcaram os gols da vitória.

Samuel Alves abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Matheus Fortunato e Arthur Izaque, de voleio, marcaram os gols do Botafogo no Estádio Joaquim de Moraes Filho. Na terceira fase, o Alvinegro enfrentará o Juventude, em horário e local ainda a serem confirmados.

O Botafogo foi dominante do início ao fim. O Alvinegro teve chance de abrir o placar ainda antes do relógio completar um minuto, mas o goleiro do São José defendeu e colocou para escanteio. Na sequência, Samuel Alves subiu mais do que todo mundo e marcou o primeiro gol do jogo, aos dois minutos.

Mesmo após abrir o placar, o Botafogo não diminuiu o ritmo e seguiu pressionando. O Alvinegro teve chance de ampliar em uma bola na trave de Gustavo Pereira, mas os gols ficaram para o segundo tempo. Matheus Fortunato ampliou quando o jogo parecia esfriar, enquanto Arthur Izaque fechou o placar aos 35.