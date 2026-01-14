Botafogo garantiu vaga na terceira fase da CopinhaHenrique Lima / Botafogo
Botafogo vence São José e vai à terceira fase da Copinha
Glorioso enfrenta o Juventude na próxima fase
Alvo do Botafogo, Viery renova contrato com o Grêmio
Zagueiro assinou vínculo com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2029
Auxiliares de Anselmi se apresentam à torcida do Botafogo
Pablo De Muner e Luis Piedrahita chegaram ao Glorioso com o treinador argentino
Clube russo faz proposta de R$ 37,6 milhões por zagueiro do Botafogo
Defensor, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2028
Clube japonês tenta atravessar negociação do Botafogo por volante
Kauã Diniz interessa ao Alvinegro
Anselmi promove testes no Botafogo e aposta em formação com três zagueiros
Treinador argentino não teve sucesso com esquema no Porto
