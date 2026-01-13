Viery em ação durante treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Alvo do Botafogo, Viery renovou contrato com o Grêmio até dezembro de 2029. O antigo vínculo do zagueiro terminaria em meados do ano que vem. As informações são do site 'ge'.
Leia mais: Auxiliares de Anselmi se apresentam à torcida do Botafogo

Recentemente, o Tricolor Gaúcho recebeu uma proposta do Glorioso pelo defensor e recusou. A oferta era por um empréstimo, com opção de compra de R$ 6 milhões.

Em 2025, Viery fez sua estreia no time profissional do Grêmio: deu uma assistência em 12 jogos.
Leia mais: Clube russo formaliza proposta por zagueiro do Botafogo
Neste momento, o Botafogo conta com Alexander Barboza, Bastos, David Ricardo, Kaio Pantaleão (lesionado) e Ythallo para o setor. 