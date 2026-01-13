Kauã Diniz atuando pelo América-MGReprodução/ Instagram
Clube japonês tenta atravessar negociação do Botafogo por volante
Kauã Diniz interessa ao Alvinegro
Anselmi promove testes no Botafogo e aposta em formação com três zagueiros
Treinador argentino não teve sucesso com esquema no Porto
Botafogo jogará com time sub-20 nas primeiras partidas do Carioca
Elenco principal fará estreia na terceira rodada, contra o Volta Redonda
Alex Telles analisa início com Anselmi e projeta ano do Botafogo
Lateral-esquerdo ressaltou que o grupo abraçou a ideia do treinador
Botafogo acerta contratação de jovem lateral colombiano
Jogador de 19 anos chega por empréstimo com opção de compra
Botafogo confirma a contratação do zagueiro Ythallo
Vínculo do jogador com o Alvinegro vai até o fim de 2027
