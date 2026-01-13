Kauã Diniz atuando pelo América-MG - Reprodução/ Instagram

Kauã Diniz atuando pelo América-MGReprodução/ Instagram

Publicado 13/01/2026 12:10 | Atualizado 13/01/2026 12:11

Rio - O Botafogo pode perder a disputa por Kauã Diniz. Após se aproximar da contratação, o Alvinegro pode ficar sem o volante. Nas últimas horas, um clube japonês entrou na disputa e sinalizou com uma proposta que também agradou, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF".

Kauã Diniz, de 21 anos, não se reapresentou para a pré-temporada e está na lista de transferências do América-MG. O Botafogo já tinha um acordo encaminhado com o clube mineiro, que manteria os 30% dos direitos econômicos. Porém, o interesse do clube japonês mudou o cenário.

O Botafogo aguarda a situação e ainda está otimista com o desfecho positivo. Em 2026, o Alvinegro emprestou Yarlen e Segovinha para o América-MG, o que fortaleceu a relação entre as diretorias. E é justamente isso a principal aposta para as partes chegarem a um acordo.

Contratado pelo América-MG em 2019, Kauã Diniz passou pelo sub-15, categoria em que foi campeão mineiro, antes de subir ao sub-17, em 2020. Já entre 2022 e 2024, integrou o elenco sub-20, conquistando mais um título estadual. Ao todo, o volante disputou 38 jogos, com dois gols e uma assistência.