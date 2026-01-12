Jhoan Hernández é jogador do Millonarios, da ColômbiaReprodução / Internet
O lateral será a terceira contratação da equipe na temporada. Recentemente, o Glorioso anunciou a chegada do atacante Lucas Villalba e do zagueiro Ythallo.
Inicialmente, a ideia é utilizar Jhoan Hernández no time sub-20. No entanto, há grandes chances da joia colombiana receber oportunidades na equipe principal ao longo do ano.
Na atual temporada, ele disputou 22 partidas pelo elenco principal do Millonarios, distribuindo três assistências. Além disso, acumula convocações para a seleção de base da Colômbia.
Recentemente, outro colombiano ganhou destaque no Botafogo. Jordan Barrera, em 2025, após se destacar na Copa do Mundo Sub-20. Ele recebeu oportunidades no time profissional, acumulou boas atuações e fez um gol em seis partidas.
