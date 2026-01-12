Jhoan Hernández é jogador do Millonarios, da ColômbiaReprodução / Internet

Rio - O Botafogo acertou a contratação do colombiano Jhoan Hernández. O lateral-esquerdo de 19 anos chega ao clube por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra, após passagem pelo Millonarios, da Colômbia. A informação foi divulgada pelo 'Lance'.
O lateral será a terceira contratação da equipe na temporada. Recentemente, o Glorioso anunciou a chegada do atacante Lucas Villalba e do zagueiro Ythallo.

Inicialmente, a ideia é utilizar Jhoan Hernández no time sub-20. No entanto, há grandes chances da joia colombiana receber oportunidades na equipe principal ao longo do ano.

Na atual temporada, ele disputou 22 partidas pelo elenco principal do Millonarios, distribuindo três assistências. Além disso, acumula convocações para a seleção de base da Colômbia.
Recentemente, outro colombiano ganhou destaque no Botafogo. Jordan Barrera, em 2025, após se destacar na Copa do Mundo Sub-20. Ele recebeu oportunidades no time profissional, acumulou boas atuações e fez um gol em seis partidas.
O Glorioso também prioriza a contratação de um volante. Nas últimas semanas, o clube vem monitorando a situação de Cristian Medina, do Estudiantes, da Argentina.