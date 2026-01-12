São Paulo anunciou a contratação do zagueiro Dória Foto: Divulgação/São Paulo

São Paulo - O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação do zagueiro Dória, revelado pelo Botafogo. O defensor de 31 anos chega ao clube paulista sem custos, após ficar livre no mercado depois de rescindir contrato com o Atlas, do México.
O jogador é o terceiro reforço confirmado pelo Tricolor. O São Paulo já havia anunciado as contratações do goleiro Carlos Coronel e do volante Danielzinho. Dória poderá fazer sua estreia já nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

O zagueiro chega para sua segunda passagem pelo clube. A primeira foi em 2015, quando atuou emprestado pelo Olympique de Marseille, da França. Na ocasião, disputou 18 partidas e marcou dois gols.
Revelado pelo Botafogo, Dória permaneceu no clube carioca até 2015, quando se transferiu para o Marseille. Ele fez parte do elenco campeão carioca de 2013 e, pelo Glorioso, disputou 93 partidas e marcou cinco gols.

Além do Botafogo, Dória acumulou passagens por Santos Laguna, Granada e Yeni Malatyaspor, da Turquia. Em seu último clube, o Atlas, atuou em 13 partidas na última temporada, sendo 12 como titular, e marcou um gol.