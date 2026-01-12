Savarino em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Botafogo jogará com time sub-20 nas primeiras partidas do Carioca
Elenco principal fará estreia na terceira rodada, contra o Volta Redonda
Alex Telles analisa início com Anselmi e projeta ano do Botafogo
Lateral-esquerdo ressaltou que o grupo abraçou a ideia do treinador
Botafogo acerta contratação de jovem lateral colombiano
Jogador de 19 anos chega por empréstimo com opção de compra
Botafogo confirma a contratação do zagueiro Ythallo
Vínculo do jogador com o Alvinegro vai até o fim de 2027
Botafogo negocia contratação de volante de clube da Série B
Jogador, de 21 anos, não se reapresentou no Coelho
Clube chinês oficializa contratação de Jeffinho, emprestado pelo Botafogo
Atacante será jogador do Liaoning Tieren até dezembro de 2026
