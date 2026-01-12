Savarino em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Savarino em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/01/2026 08:30

Rio - Apesar da desistência do Fluminense, Savarino tem o futuro incerto. O Botafogo vive um momento financeiro ruim, passa por uma reformulação e vê a saída do meia venezuelano como necessária para oxigenar a folha salarial, de acordo com o "ge".

O Botafogo tinha um acordo com o Fluminense pela transferência de Savarino. O negócio envolvia uma compensação financeira e a ida do volante Wallace Davi, de 18 anos, para o Alvinegro. Faltava o "sim" do venezuelano, que não chegou a um acordo com o Tricolor.

Punido com transfer ban, o Botafogo tenta chegar a um acordo com a MLS, a liga dos Estados Unidos, para tentar reverter a decisão. Em meio a isso, o Alvinegro passa por cortes de gastos e remodelação da folha salarial. Savarino possui um dos maiores vencimentos e, por isso, o clube está disposto a negociá-lo.

O Botafogo entende que Savarino pode ser negociado se uma proposta interessante chegar, como foi o caso com o Fluminense. Porém, o Alvinegro deixa a decisão nas mãos do jogador, que não deseja sair do Rio de Janeiro. Por isso existia otimismo com a proposta tricolor, que também era vantajosa para o meia.

Recentemente, Savarino recusou São Paulo, Corinthians e Grêmio justamente por causa da adaptação da família ao Rio de Janeiro. O jogador, que não tem empresário, trata a sua carreira junto com os familiares e um advogado. O meia considera, principalmente, a opinião da mulher sobre os seus passos.