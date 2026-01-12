Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/01/2026 21:50 | Atualizado 12/01/2026 21:51

Rio - O Botafogo informou que disputará as duas primeiras partidas do Campeonato Carioca com grande parte do time sub-20. A estreia será contra a Portuguesa, quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro.

Depois, na segunda rodada, o Glorioso terá o Sampaio Corrêa pela frente. Quem comandará os jovens nos dois jogos será Rodrigo Bellão, técnico da categoria.



Recém-contratado pelo Alvinegro, Martín Anselmi só estará à beira do gramado no dia 21, contra o Volta Redonda. Até lá, o argentino seguirá com a preparação do elenco principal, no CT Lonier.

Veja o comunicado do Botafogo

"O elenco principal do Glorioso segue com foco total na realização da pré-temporada 2026 e trabalha diariamente no CT Lonier sob comando do treinador argentino recém-chegado Martín Anselmi.



Seguindo o planejamento de preparação para a temporada, a equipe que enfrentará Portuguesa e Sampaio Corrêa nas duas primeiras rodadas do Estadual será formada em grande parte por jovens atletas da equipe Sub-20 e comandada por Rodrigo Bellão, treinador da categoria.



A estreia de Martín Anselmi à beira do gramado acontecerá na primeira partida da equipe principal no Estadual, diante do Volta Redonda, dia 21, às 19h, no Estádio Nilton Santos".