O Liaoning Tieren, da China, anunciou nesta segunda-feira (12) a chegada de Jeffinho, emprestado pelo Botafogo
. Fora dos planos do técnico Martín Anselmi, o atacante assinou vínculo com os chineses até dezembro de 2026. Ele tem contrato com o Glorioso até o fim de 2028.
Ao todo, o clube carioca receberá 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) pela transação.
Jeffinho chegou ao Botafogo
em 2022, se destacou e foi vendido no início do ano seguinte ao Lyon, da França, por 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões). Em 2024, voltou por empréstimo e, na sequência, foi comprado em definitivo por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões).
No entanto, sofreu com problemas físicos e não teve sucesso na sua segunda passagem pelo Glorioso. Na última temporada, fez dois gols e deu quatro assistências em 26 jogos, 12 como titular.
