Empréstimo de Jeffinho renderá 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) ao BotafogoDivulgação / Liaoning Tieren FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Liaoning Tieren, da China, anunciou nesta segunda-feira (12) a chegada de Jeffinho, emprestado pelo Botafogo. Fora dos planos do técnico Martín Anselmi, o atacante assinou vínculo com os chineses até dezembro de 2026. Ele tem contrato com o Glorioso até o fim de 2028.

Ao todo, o clube carioca receberá 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) pela transação.
Leia mais: Clube italiano deseja Arthur Cabral e envia proposta ao Botafogo

Trajetória no Botafogo

Jeffinho chegou ao Botafogo em 2022, se destacou e foi vendido no início do ano seguinte ao Lyon, da França, por 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões). Em 2024, voltou por empréstimo e, na sequência, foi comprado em definitivo por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões).

No entanto, sofreu com problemas físicos e não teve sucesso na sua segunda passagem pelo Glorioso. Na última temporada, fez dois gols e deu quatro assistências em 26 jogos, 12 como titular. 
Leia mais: Botafogo acerta empréstimo de Rwan Cruz ao Ludogorets, da Bulgária

Veja o anúncio do Liaoning Tieren