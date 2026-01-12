Arthur Cabral em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/01/2026 08:00

Rio - Arthur Cabral pode deixar o Botafogo nesta janela de transferências. O Torino, da Itália, manifestou interesse no centroavante nas últimas semanas e formalizou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 75,2 milhões), de acordo com o "ge".

Inicialmente, o clube italiano ofereceu 9 milhões de euros (R$ 56,4 milhões) fixos e outros 3 milhões de euros (R$ 18,8 milhões) por metas, mas decidiu aumentar a oferta. A segunda proposta gira em torno de 10 milhões de euros (R$ 62,7 milhões) fixos e outros 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) em metas.

Arthur Cabral é um sonho antigo do clube italiano. O Torino tentou a contratação no ano passado junto ao Benfica, de Portugal, antes do jogador acertar com o Botafogo. Na época, o Alvinegro pagou 15 milhões de euros (R$ 95 milhões na cotação da época) e venceu qualquer concorrência.

No futebol italiano, Arthur Cabral viveu um dos melhores momentos da carreira. O centroavante foi destaque na Fiorentina, onde marcou 19 gols e deu quatro assistências em 64 partidas. O Torino tenta convencê-lo a retornar para a Itália.

Contratado pelo Botafogo no ano passado, Arthur Cabral teve dificuldades de adaptação. O centroavante chegou para substituir Igor Jesus, que foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, mas fez apenas cinco gols e duas assistências em 28 jogos.