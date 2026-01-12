Kauã Diniz atuando pelo América-MGReprodução/ Instagram
Botafogo negocia contratação de volante de clube da Série B
Jogador, de 21 anos, não se reapresentou no Coelho
Clube chinês oficializa contratação de Jeffinho, emprestado pelo Botafogo
Atacante será jogador do Liaoning Tieren até dezembro de 2026
São Paulo anuncia contratação de zagueiro revelado pelo Botafogo
Dória, de 31 anos, rescindiu com o Atlas, do México
Savarino tem futuro incerto no Botafogo mesmo após falta de acordo com Fluminense
Alvinegro vê saída como necessária para reduzir a folha salarial
Clube italiano deseja contratação de Arthur Cabral e envia proposta ao Botafogo
Centroavante pode deixar o Glorioso nesta janela de transferências
Botafogo acerta empréstimo de Rwan Cruz ao Ludogorets, da Bulgária
Atacante retornará ao clube em que foi destaque antes de chegar ao Glorioso
