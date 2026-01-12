Kauã Diniz atuando pelo América-MG - Reprodução/ Instagram

Kauã Diniz atuando pelo América-MGReprodução/ Instagram

Publicado 12/01/2026 16:10

Rio- Um dos nomes que estão no radar do Botafogo para a temporada de 2026 é Kauã Diniz. O Alvinegro esta em negociação para contratar o volante, de 21 anos, que atua no América-MG. As informações são do "Canal do TF".

O jogado não esteve presente na reapresentação do clube mineiro para esse ano. O clube carioca monitora a situação do jovem há algum tempo. Alem disso, os clubes estão em outra negociação para os atacantes Matías Segovia e Yarlen irem para o América-MG.

No América desde 2019, Kauã passou pelo sub-15, categoria em que foi campeão mineiro, antes de subir ao sub-17 em 2020. Já entre 2022 e 2024, integrou o elenco sub-20, conquistando mais um título estadual.

Ao todo, o volante disputou 38 jogos, com dois gols e uma assistência, e na última temporada assumiu a titularidade com o técnico Alberto Valentim.