Alex Telles em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 12/01/2026 20:41 | Atualizado 12/01/2026 20:41

Rio - Sob o comando do técnico Martín Anselmi, o Botafogo trabalha de olho na temporada de 2026. Em entrevista ao canal do Glorioso no 'YouTube', Alex Telles analisou o começo de trabalho do argentino e projetou a temporada da equipe.

"Nosso início, acredito que está sendo muito positivo. Fechamos a primeira semana, começamos a segunda. Acho que dá para notar a rapaziada sai bastante cansada dos treinos, o calor tá intenso, mas acredito muito que a semana foi muito positiva", disse Alex Telles.

"O mister já veio com suas ideias, já vem com a sua intensidade, sua forma de jogar, de ver o futebol. Acho que o grupo, como sempre foi, abraçou a ideia e está mostrando a qualidade e evolução no dia a dia. Tenho certeza que esse ano vai ser muito produtivo e muito bom para a gente", completou.

Anunciado no fim de 2025, Martin Anselmi comanda a equipe desde o primeiro dia da pré-temporada. O argentino chegou para substituir o italiano Davide Ancelotti.

"Está sendo muito bom. Ele é um cara que nos deixa muito à vontade, mas ao mesmo tempo cobra bastante. Em todas as jogadas e todos os momentos, ele coloca a ideia a dele. Ele mostra onde está certo e onde está errado. Isso vai fazer a gente ser cada vez melhor e evoluir bastante para, quando começar o campeonato, já chegarmos com as ideias prontas", afirmou o lateral.

A estreia do time principal do Botafogo na temporada e de Anselmi à beira do gramado está prevista para acontecer em 21 de janeiro. Neste dia, o Alvinegro enfrentará o Volta Redonda no Estádio Nilton Santos, a partir das 19h, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

"Esse início é fundamental. Nós, jogadores, sabemos o quanto a pré-temporada é importante para o ano inteiro. Não só para agora, mas o ano começa diferente. Nesses dois primeiros jogos, a gente não vai atuar, mas já no terceiro em casa vamos atuar e com força máxima", destacou o camisa 13.

"Tenho certeza que vamos entrar muito fortes com as ideias que o professor já está implementando. Temos tempo para trabalhar, tempo para aprimorar o nosso físico e com certeza dar o melhor por essa camiseta. Não podemos pensar em outra senão ser campeão com o Botafogo", prosseguiu.