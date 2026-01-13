Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 13/01/2026 08:30

Rio - O Botafogo faz os últimos ajustes na pré-temporada antes de estrear em 2026. O Alvinegro estreia contra a Portuguesa-RJ, na próxima quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara, e deve ter novidades. Entre elas, um novo esquema tático.

Durante a pré-temporada, o técnico Martín Anselmi promoveu testes com variações táticas e de jogadores em cada posição, segundo o "ge". O treinador argentino fez treinos intensos e optou por atividades bem explicativas, com treinos no campo e vídeos, para ter uma rápida adaptação do elenco.

O treinador entende o futebol de forma coletiva. Martín Ansemi gosta de times que controla o ritmo do jogo com a posse e que força o erro do adversário para recuperar a bola rapidamente. Além disso, gosta de uma saída de bola limpa da defesa e, por isso, insiste em três zagueiros.

Durante os treinos na pré-temporada, Martín Anselmi testou formações como 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3 ou 3-5-2. Mesmo que a formação inicial não tenha três zagueiros, o treinador, por vezes, faz variações táticas para ter uma saída limpa com três defensores e atacar com mais jogadores.

No Porto, a estratégia de utilizar um esquema com três zagueiros não deu certo. A fragilidade defensiva do time comprometeu o trabalho, que foi encerrado após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, no ano passado. No Botafogo, ele tenta recuperar a confiança e reviver trabalhos de sucesso.