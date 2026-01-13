David Ricardo, zagueiro do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Clube russo faz proposta de R$ 37,6 milhões por zagueiro do Botafogo
Defensor, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2028
Alvo do Botafogo, Viery renova contrato com o Grêmio
Zagueiro assinou vínculo com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2029
Auxiliares de Anselmi se apresentam à torcida do Botafogo
Pablo De Muner e Luis Piedrahita chegaram ao Glorioso com o treinador argentino
Clube japonês tenta atravessar negociação do Botafogo por volante
Kauã Diniz interessa ao Alvinegro
Anselmi promove testes no Botafogo e aposta em formação com três zagueiros
Treinador argentino não teve sucesso com esquema no Porto
Botafogo jogará com time sub-20 nas primeiras partidas do Carioca
Elenco principal fará estreia na terceira rodada, contra o Volta Redonda
