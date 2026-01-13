David Ricardo, zagueiro do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - O Dínamo Moscou entrou na briga pela contratação do zagueiro David Ricardo, de 23 anos, do Botafogo. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o clube russo fez uma proposta de 6 milhões de euros fixos (R$ 37,6 milhões) pela contratação do jovem.
A oferta ainda conta com um acréscimo de 1 milhão de euros em metas(R$ 6,27 milhões). O desejo da equipe russa é de adquirir 90% dos direito de David Ricardo.
O Botafogo recusou duas propostas do Torino pelo zagueiro. As duas de empréstimo, sendo a primeira com opção de compra e a segunda com obrigação. O Alvinegro não deseja negociar David Ricardo por estes moldes.
O defensor chegou ao clube carioca no ano passado por R$ 11 milhões em operação envolvendo o Ceará. Na temporada de 2025, ele entrou em campo em 29 jogos, anotou dois gols e deu uma assistência.
