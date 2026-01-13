Luis Piedrahita (à esquerda) e Pablo De Muner (à direita) - Vítor Silva/Botafogo

Luis Piedrahita (à esquerda) e Pablo De Muner (à direita)Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/01/2026 18:33 | Atualizado 13/01/2026 18:34

Rio - O técnico Martín Anselmi conta com dois auxiliares no Botafogo : Pablo De Muner e Luis Piedrahita. Os dois concederam entrevista à 'Botafogo TV', canal do Glorioso no YouTube, e se apresentaram aos torcedores.

"Olá, sou Pablo De Muner, estou há muitos muitos anos no futebol, tenho uma carreira como futebolista durante 18 anos e, bem, há oito anos que sou treinador. Neste caso, como assistente de Martín Anselmi, mas já tive a oportunidade de ser primeiro treinador em outros equipes, tenho uma experiência também em vários países", afirmou o argentino.

"O Martín me chamou com esta proposta, tivemos várias conversas, várias horas, para ver se eu era o perfil adequado. A verdade foi aí que ele finalmente me convenceu e poder acompanhá-lo e ser útil em toda a busca que ele tem para a equipe", completou.

Já Piedrahita nasceu na Colômbia, mas cresceu no Equador. Além de se apresentar aos torcedores, ele fez elogios ao grupo do Botafogo.

"Olá, meu nome é Luis Piedrahita, sou auxiliar técnico de Martín Anselmi no Botafogo. Nasci em Medellín, cresci em Quito, no Equador, e tenho uma trajetória internacional, tanto na América do Sul, em vários países, quanto na Europa. Eu trabalhei com o Martín em Independiente del Valle e no Inter. Depois continuamos uma relação, fui seguindo-o, e o caminho nos juntou de novo no Botafogo. Estou muito feliz e agradecido a ele por esta nova oportunidade", disse o auxiliar.

"O início foi muito emocionante. A verdade é que nos encontramos com um grupo muito intenso, muito trabalhador, sempre pedindo um pouco mais, sempre querendo algo mais. O que podem esperar de nós é intensidade e muito trabalho, que o representamos em 100%", completou.