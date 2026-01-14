Rio – O Dínamo Moscou, da Rússia, encaminhou nesta quarta-feira (14) a contratação de David Ricardo, do Botafogo. O zagueiro, de 23 anos, será vendido por 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 20% permanecerão com o Glorioso, visando uma negociação futura. A informação foi divulgada pelo 'ge'.
Além do clube russo, o Torino, da Itália, também estava na disputa pela contratação do jogador e já havia feito propostas oficiais pelo zagueiro, que foram negadas pelo clube carioca. A expectativa do Botafogo era negociar o atleta em definitivo e, por isso, recusou ofertas de empréstimo.
O zagueiro chegou ao Glorioso no início de 2025 por R$ 11 milhões, adquirido junto ao Ceará. Com saídas e lesões no setor defensivo, ganhou espaço e deu conta do recado.
