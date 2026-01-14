John Textor é acionista majoritário da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo receberá aporte financeiro de Textor para derrubar transfer ban
Alvinegro deve mais de R$ 100 milhões ao Atlanta United, dos Estados Unidos
Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Riquelme como reforço para a base
Atleta de 19 anos é cria do Sport
Alvo do Botafogo, Kauã Diniz acerta com clube japonês
Volante assinou vínculo com o Red Bull Omiya Ardija nesta quarta-feira (14)
Botafogo volta a avaliar contratação de ex-zagueiro do Palmeiras
Defensor, de 23 anos, tem vínculo com o clube português até junho de 2026
Botafogo aceita proposta de clube russo por zagueiro
David Ricardo, de 23 anos, está perto do futebol russo
Botafogo renova com Kadir até o fim de 2029
Atacante, de 18 anos, é considerado uma grande promessa
