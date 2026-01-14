John Textor é acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/01/2026 12:50

Rio - O Botafogo receberá uma importante ajuda para derrubar o transfer ban. Dono da SAF do Alvinegro, John Textor fará um aporte financeiro nos próximos dias com a quantia necessária para pagar a dívida junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada, de acordo com o jornalista Matheus Medeiros.

John Textor fará um aporte financeiro de 20 milhões de dólares (R$ 107 milhões). Ele terá ajuda de dois investidores para efetuar o aporte financeiro. Além do dono da SAF do Botafogo, os sócios da FuboTV (empresa de streaming de Textor) e também um investidor próximo ao empresário vão colaborar, segundo informações da "ESPN".

Em dezembro do ano passado, o Botafogo sofreu um transfer ban da Fifa por causa da dívida pela contratação do meia Thiago Almada junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos. Ao todo, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) condenou o Glorioso a pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões). Desde então, o Alvinegro busca um acordo.

Nos próximos dias, o Botafogo terá uma nova rodada de reunião com a MLS, a liga americana de futebol, para negociar uma forma de pagamento da dívida junto ao Atlanta United. Nas primeiras reuniões, o Alvinegro não conseguiu chegar a um acordo. A MLS recusou a proposta de pagamento de longas parcelas e alegou que pagamentos extensos afetam diretamente o orçamento dos clubes.

Em contraproposta, a MLS ofereceu duas possiblidades para o Botafogo: o pagamento total dos 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) à vista ou o pagamento de metade dos valores com um sinal de entrada e os 50% restantes pagos em no máximo um ano. Com a temporada perto do início e a punição de proibição de inscrição de novos jogadores, Textor terá que recorrer ao aporte financeiro.