Naves emprestado pelo Palmeiras ao AlvercaReprodução/ Instagram

Leia mais: Botafogo receberá aporte financeiro de Textor para derrubar transfer ban Rio - Emprestado ao Alverca (POR) pelo Palmeiras, Naves voltou a ser alvo do Botafogo. O Glorioso ainda a situação do zagueiro de 23 anos. As informações são do programa ‘Fala a Fonte’, da ESPN.

O vínculo do jogador com o Alverca é até junho de 2026. Clubes de Portugal e outras ligas europeias também estão de olho no zagueiro, que não prioriza o retorno ao futebol brasileiro.

Na época em que o atleta estava no Palmeiras, o jogador já estava no radar do Alvinegro. O clube paulista e o treinador Abel Ferreira optaram por não seguir com a negociação.

