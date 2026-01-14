Martín Anselmi em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Rio - Em um momento financeiro difícil, o Botafogo vê nos jogadores da base a oportunidade de reformular o elenco para 2026. O Glorioso apostará nos jovens nas primeiras rodadas do Carioca e a torcida alvinegra poderá ver alguns talentos já na estreia contra a Portuguesa-RJ, nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara.

O nome mais conhecido da base alvinegra é Kauan Toledo. O atacante foi o destaque da categoria sub-20 em 2025 com dez gols e nove assistências e recebeu oportunidade do técnico Davide Ancelotti nos dois últimos jogos do Brasileirão, contra Cruzeiro e Fortaleza. Ele, inclusive, deu uma assistência para Mateo Ponte marcar contra o time cearense, na última partida.

Outros nomes de destaque são o atacante Felipe Januário, o meia Caio Valle, o zagueiro Danillo e o lateral Kadu. Também promissor, Cauã Zappellini sofreu uma lesão óssea que deve afastá-lo dos gramados por cerca de um mês e meio e, por isso, não receberá chances no Carioca. Mas ele pode aparecer entre os profissionais ainda em 2026.

O elenco principal do Botafogo deve estrear somente na quarta rodada, dia 24, contra o Bangu. O regulamento do Carioca permite que os clubes utilizem o time reserva somente por três rodadas, algo que será adotado pelos quatro grandes do Rio de Janeiro. No planejamento, o Alvinegro se prepara para a estreia no Brasileirão e a disputa da fase prévia da Libertadores.