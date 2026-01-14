Martín Anselmi em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo aposta em desenvolvimento de jovens em momento de reformulação
Jogadores da base vão receber chance no início do Carioca
Botafogo aposta em desenvolvimento de jovens em momento de reformulação
Jogadores da base vão receber chance no início do Carioca
Botafogo vence São José e vai à terceira fase da Copinha
Glorioso enfrenta o Juventude na próxima fase
Alvo do Botafogo, Viery renova contrato com o Grêmio
Zagueiro assinou vínculo com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2029
Auxiliares de Anselmi se apresentam à torcida do Botafogo
Pablo De Muner e Luis Piedrahita chegaram ao Glorioso com o treinador argentino
Clube russo faz proposta de R$ 37,6 milhões por zagueiro do Botafogo
Defensor, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2028
Clube japonês tenta atravessar negociação do Botafogo por volante
Kauã Diniz interessa ao Alvinegro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.