Kadir ao marcar contra o Sport no BrasileiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/01/2026 11:43

Rio - O Botafogo acertou a renovação de Kadir Barría, de 18 anos, até o fim da temporada de 2029. O atacante, nascido no Panamá, recebeu uma valorização salarial e agora tem a multa rescisória na faixa de 30 milhões de euros (cerca R$ 188 milhões).

Kadir chegou ao Botafogo em 2024, mas por ser um estrangeiro com menos de 18 anos, ele não pode assinar um contrato. Ele foi captado pelo departamento de scout da base após se destacar em um torneio no Panamá. No ano passado, ele foi oficializado pelo clube carioca.

O panamenho fez 18 anos em junho, assinou o vínculo profissional até 2028 e estreou oficialmente em agosto, quando fora anunciado pelo clube. Ele entrou em campo em seis jogos e anotou dois gols com a camisa do Botafogo.

Kadir foi convocado para a seleção do Panamá pela primeira vez e fará os amistosos com o elenco principal neste mês de janeiro. Ele estava disputando a Copinha com o Botafogo antes de se apresentar para os compromissos com a seleção.