Publicado 14/01/2026 20:27

Rio - O Botafogo anunciou, na noite desta quarta-feira (14), a contratação do zagueiro Riquelme, cria do Sport. Inicialmente, o jogador de 19 anos chega para reforçar a base alvinegra na temporada de 2026.

"Chegar ao Botafogo é uma sensação única, de muita felicidade e responsabilidade. Vestir essa camisa, com tanta história e uma torcida tão apaixonada. Desde o primeiro contato senti o peso e o orgulho que é defender o Clube", disse Riquelme.

"A torcida pode esperar de mim muita entrega, garra e compromisso em cada jogo. Vou dar o meu máximo dentro de campo, respeitando a tradição do Botafogo e lutando sempre pelos objetivos do time", completou.

O Glorioso informou que o atleta realiza atividade no CT junto ao elenco principal. O objetivo é o melhor condicionamento para a sequência do calendário do time comandado por Rodrigo Bellão, do sub-20.

O Sport oficializou a venda de Riquelme ao Botafogo no início de dezembro de 2025 . Na época, o Leão informou que fechou a venda por 1.393.750,00 dólares (algo em torno de R$ 8,67 milhões na cotação da época) e 30% dos direitos econômicos do atleta.

"O montante recebido será destinado à quitação integral do saldo devedor com a SAF Botafogo, referente às parcelas remanescentes da negociação do atacante Carlos Alberto. Além disso, os recursos da transferência serão utilizados para liquidar uma dívida de aproximadamente R$ 400 mil junto à SAF Botafogo, originada em 2019, quando o meia Leandrinho foi cedido ao Sport por empréstimo oneroso", diz um trecho da nota publicada pelo clube pernambucano em dezembro.