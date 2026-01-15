Rodrigo Bellão recebeu o carinho da torcida alvinegra no Luso Brasileiro - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 15/01/2026 22:17

"Foi um orgulho muito grande poder representar o clube e fazer minha estreia como treinador da equipe no principal. Já fui auxiliar técnico em muitos lugares, mas como treinador foi a primeira vez. Estou muito orgulhoso do que nós pudemos representar aqui hoje, competindo bastante e sendo sólidos defensivamente", iniciou o treinador, em entrevista coletiva.

"Os meninos tiveram muita coragem para jogar, esperava mais um pouquinho de ansiedade do que eles tiveram. Acho que nossa trajetória vitoriosa na base traz isso para eles. Eles vão jogando cada vez mais jogos grandes, e isso vai trazendo confiança e experiência. Dá um orgulho tremendo", completou.

Ele também revelou que ainda não teve a oportunidade de conhecer Martín Anselmi, recém-contratado para estar à frente do elenco principal. "Não conversamos diretamente. Eu estava na Copinha. Desde a chegada dele, não estive mais no CT. Temos um coordenador e a diretoria, que fizeram esse elo. Trocamos o tempo todo. Tenho certeza que em breve vamos conversar e aproximar as ideias", disse.



Com o resultado, o Botafogo somou os primeiros três pontos do ano e passou a ocupar a vice-liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Sampaio Corrêa, domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Outras respostas de Rodrigo Bellão

. Mentalidade forte na base: "Falo sempre para acreditarem no potencial e na qualidade deles. Trabalhamos muito. Faço todos acordarem cedo, muitas vezes. Já fiz eles se apresentarem no CT às 7h da manhã. A ideia é criar essa mentalidade. Quanto mais você trabalha, mais confiança você tem. Isso nos deixa orgulhoso. Eles estão querendo, aprendendo e com sede por algo a mais. A mentalidade e o crescimento deles é o que mais importa".

. Time sub-20 volta para a Copinha?: "Inicialmente, vamos ficar aqui. Nosso planejamento é esse. Confiamos em quem está lá. Não é só o Bellão, todos são muito competentes e capacitados. Isso faz com que tenhamos total tranquilidade. Os atletas que estão lá também são muito qualificados, jogaram comigo o ano inteiro. Os que não jogaram, são titulares no sub-17 e subiram. Confiamos plenamente neles".

. Profissionais que estiveram em campo: "Não passou por mim. Sou o treinador do sub-20. Respondo por eles. Foi uma decisão da diretoria com o profissional e eu, como um funcionário do clube, vou tocando. Não participei da escolha. Somente executei".

. Colaboração do elenco principal: "Raul foi excepcional. Ele foi o nosso herói, sustentou quando ficou difícil para os meninos. Fez a diferença, somos muito gratos. Os outros também entraram voando. Foi muito legal. Todas as substituições elevaram o time. Fiquei muito feliz pelo desempenho e pela ajuda aos meninos. Ajudaram nos bastidores, no hotel, no vestiário e em campo também".

. Instruções para Arthur Izaque: "Os meninos estão no processo final de formação. A informação que passo, muitas vezes é técnica. Ele estava dando as costas para o zagueiro, que era mais experiente que ele. Então, tem maior noção. Faz parte da formação dele. É importante passar por essa etapa e se ajustar. Às vezes o feedback que dou é usar mais a perna esquerda, dominar ou finalizar melhor. Às vezes eles fogem do que têm dificuldade. A instrução foi pensando em uma melhoria dele dentro do jogo. Foi puramente técnica".