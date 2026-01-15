Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Com indefinições no sistema defensivo, Botafogo deve buscar dois reforços para setor
Alvinegro entende que tem carência na posição de zagueiro
Para substituir David Ricardo, Botafogo tem interesse em zagueiro de clube português
Jogador, de 23 anos, foi formado na base do Avaí
Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Riquelme como reforço para a base
Atleta de 19 anos é cria do Sport
Alvo do Botafogo, Kauã Diniz acerta com clube japonês
Volante assinou vínculo com o Red Bull Omiya Ardija nesta quarta-feira (14)
Botafogo volta a avaliar contratação de ex-zagueiro do Palmeiras
Defensor, de 23 anos, tem vínculo com o clube português até junho de 2026
Botafogo receberá aporte financeiro de Textor para derrubar transfer ban
Alvinegro deve mais de R$ 100 milhões ao Atlanta United, dos Estados Unidos
