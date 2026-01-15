Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/01/2026 12:40

Rio- O Botafogo está na mira de dois zagueiros, um para o lado direito e outro para o lado esquerdo. Com a negociação de David Ricardo ao Dínamo Moscou, da Rússia, o Alvinegro espera o fim do transfer ban e pretende ir atrás de novos reforços para a temporada de 2026. A informação é do site ‘GE’.

Bastos já está recuperado de lesão e já está treinando, mas ainda não tem prazo para retornar aos gramados e faz atividades de ‘evolução de carga’.

O zagueiro Ythallo é um nome que vem ganhando espaço de forma interna. O jogador atuou como titular em jogo-treino contra o Audax nesta terça-feira (13) com Alexander Barboza e Newton, que esteve improvisado.

A estreia do Alvinegro na temporada 2026 acontece nesta quinta-feira (15). Com uma equipe formada por jogadores do sub-20 que disputaram a Copinha, o time será comandado pelo técnico Rodrigo Bellão no confronto diante da Portuguesa, às 19h (de Brasília), pela rodada de abertura do Campeonato Carioca.