Rafael Navarro foi o artilheiro do Botafogo na Série B de 2021 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/01/2026 17:17





Leia mais: Botafogo divulga relacionados para estreia no Campeonato Carioca Rio - Atualmente no Colorado Rapids, dos Estados Unidos, Rafael Navarro viveu a melhor fase da sua carreira no Botafogo. Em entrevista ao 'Charla Podcast', o atacante destacou sua relação com o clube e comentou um possível retorno no futuro.





Leia mais: Com indefinições no sistema defensivo, Botafogo deve buscar dois reforços para setor “Eu acho que a maioria da torcida tem gratidão e tem alguns que ficam chateado por eu ter saído, né? Mas faz parte, o futebol é isso, também não tem como agradar todo mundo. Mas eu sou grato demais pela torcida e acho que a torcida também, acho que é aquele sentimento especial que eu vou levar para o resto da vida”, contou o jogador.

Questionado sobre uma possível volta ao Alvinegro, ele foi sincero: “Eu deixo em aberto (a possibilidade de voltar) porque é um time que eu tenho carinho especial, a minha família, meu pai. Eu deixo em aberto, gostaria sim de voltar também”.



Rafael Navarro foi o artilheiro do Botafogo na Série B de 2021. O atacante relembrou a campanha história do acesso naquela temporada. “Eu acho que a chave virou quando trocou de treinador, quando o Enderson Moreira chegou. Aí a galera abraçou também o trabalho dele. Acho que foi aquela para alavancar e poder começar a ganhar sequência. E aí a gente embalou, pegou confiança e o time foi acreditando”, disse.