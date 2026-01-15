"Queria agradecer a Deus, à minha família, minha namorada. A sensação é a melhor possível. Sempre sonhei com esse momento e poder realizar hoje, é inexplicável", declarou Caio Valle.
"Sem Deus e minha família, não sei onde estaria. Quero agradecer também ao Botafogo, ao professor Rodrigo Bellão, ele sempre fala para acreditarmos. A primeira (tentativa de chute) saiu errado mas, se não tentarmos, nunca saberemos se vai dar certo", contou Lucas Camilo.
Os garotos também destacaram a importância do apoio dos principais jogadores do Glorioso, que marcaram presença nas arquibancadas para acompanhar a partida. Alex Telles, Barboza, Lucas Villalba, Marçal e Neto foram alguns dos que estiveram na Ilha do Governador.
"É um orgulho imenso representar essa camisa. O apoio deles é fundamental para nós. É muito importante esse carinho", avaliou Caio Valle.
"Eles servem de espelho para nós. É gratificante tê-los aqui, especial", ponderou Lucas Camilo.
Com o resultado, o Botafogo somou os primeiros três pontos do ano e passou a ocupar a vice-liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Sampaio Corrêa, domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.
