Caio Valle comemora gol marcado pelo Botafogo sobre a Portuguesa, no Luso BrasileiroArthur Barreto / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Caio Valle e Lucas Camilo estrearam pelo profissional do Botafogo nesta quinta-feira (15) e viveram uma noite mágica. A dupla foi responsável por balançar a rede na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, no Estádio Luso Brasileiro, pela rodada inicial do Campeonato Carioca. O primeiro marcou de pênalti e, o segundo, em bonita finalização de fora da área.
"Queria agradecer a Deus, à minha família, minha namorada. A sensação é a melhor possível. Sempre sonhei com esse momento e poder realizar hoje, é inexplicável", declarou Caio Valle. 

"Sem Deus e minha família, não sei onde estaria. Quero agradecer também ao Botafogo, ao professor Rodrigo Bellão, ele sempre fala para acreditarmos. A primeira (tentativa de chute) saiu errado mas, se não tentarmos, nunca saberemos se vai dar certo", contou Lucas Camilo. 
Lucas Camilo comemora gol marcado pelo Botafogo sobre a Portuguesa, no Luso Brasileiro - Arthur Barreto / Botafogo
Lucas Camilo comemora gol marcado pelo Botafogo sobre a Portuguesa, no Luso BrasileiroArthur Barreto / Botafogo
Os garotos também destacaram a importância do apoio dos principais jogadores do Glorioso, que marcaram presença nas arquibancadas para acompanhar a partida. Alex Telles, Barboza, Lucas Villalba, Marçal e Neto foram alguns dos que estiveram na Ilha do Governador. 
"É um orgulho imenso representar essa camisa. O apoio deles é fundamental para nós. É muito importante esse carinho", avaliou Caio Valle.

"Eles servem de espelho para nós. É gratificante tê-los aqui, especial", ponderou Lucas Camilo.
Com o resultado, o Botafogo somou os primeiros três pontos do ano e passou a ocupar a vice-liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Sampaio Corrêa, domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.
fotogaleria
Caio Valle comemora gol marcado pelo Botafogo sobre a Portuguesa, no Luso Brasileiro
Lucas Camilo comemora gol marcado pelo Botafogo sobre a Portuguesa, no Luso Brasileiro