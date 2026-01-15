O Botafogo segue na Copinha de 2026 - Henrique Lima / BFR

Publicado 15/01/2026 23:57

Taubaté - O Botafogo garantiu vaga nas oitavas de final da Copinha ao vencer o Juventude por 4 a 1, nesta quinta-feira (15), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em partida válida pela terceira fase.

Nas oitavas, o Glorioso vai enfrentar o Itaquá Athletico Clube, o IAC. Pela manhã, a equipe de Itaquaquecetuba eliminou o Fortaleza nos pênaltis.

Juventude x Botafogo



O Alvinegro abriu o placar com Bruno França. Ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual no marcador Scatolin.

Na etapa complementar, Matheus Fortunato marcou de pênalti para recolocar o Botafogo em vantagem. Posteriormente, Samuel Alves e Ivan Molina marcaram e deram números finais ao jogo. O Juventude ainda teve dois jogadores expulsos na reta final de partida.