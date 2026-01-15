O Botafogo segue na Copinha de 2026Henrique Lima / BFR
Botafogo goleia o Juventude e garante vaga nas oitavas da Copinha
Na próxima fase, o Glorioso vai enfrentar o Itaquá Athletico Clube
Botafogo goleia o Juventude e garante vaga nas oitavas da Copinha
Na próxima fase, o Glorioso vai enfrentar o Itaquá Athletico Clube
Rodrigo Bellão destaca coragem do Botafogo na vitória sobre a Portuguesa: 'Orgulho'
Técnico do sub-20 foi o responsável por comandar os garotos na estreia no Campeonato Carioca
Caio Valle e Lucas Camilo celebram gols pelo Botafogo: 'Inexplicável'
Dupla balançou a rede na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, na estreia no Campeonato Carioca
Com os garotos, Botafogo bate a Portuguesa na estreia no Carioca
Caio Valle e Lucas Camilo foram os responsáveis pelos gols da vitória alvinegra
Rafael Navarro comenta possível retorno ao Botafogo: 'Deixo em aberto'
Agora no Colorado Rapids (EUA), o atacante destacou a relação com o Glorioso
Botafogo divulga relacionados para estreia no Campeonato Carioca
Glorioso enfrentará a Portuguesa nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.