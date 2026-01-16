David Ricardo, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/01/2026 13:25

Rio - Antes considerada como certa, a negociação de David Ricardo, de 23 anos, para o Dínamo de Moscou, da Rússia, pode não acontecer. De acordo com informações do Raisa Simplicio, Zenit e o CSKA entraram na briga pela contratação do defensor e a situação pode mudar.

A negociação com o Dínamo estava avançada. Os valores seriam de 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 20% permanecerão com o Glorioso, visando uma negociação futura.

Além do clube russo, o Torino, da Itália, também estava na disputa pela contratação do jogador e já havia feito propostas oficiais pelo zagueiro, que foram negadas pelo clube carioca. A expectativa do Botafogo era negociar o atleta em definitivo e, por isso, recusou ofertas de empréstimo. O zagueiro chegou ao Glorioso no início de 2025 por R$ 11 milhões, adquirido junto ao Ceará. Com saídas e lesões no setor defensivo, ganhou espaço e deu conta do recado.

Nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2025, acumulou boas atuações e foi importante para que o Alvinegro alcançasse vaga nas fases preliminares da Libertadores de 2026. Na última temporada, o defensor marcou um gol e deu uma assistência em 29 jogos, sendo 26 como titular. David Ricardo tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2028.