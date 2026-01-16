David Ricardo, zagueiro do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Zenit demonstra interesse e zagueiro do Botafogo pode mudar de destino na Rússia
David Ricardo, de 23 anos, está com futuro indefinido
Na mira do River Plate, Joaquín Correa pode deixar o Botafogo
Clube argentino sondou a situação do atacante para abrir negócio; entenda
Marçal prestigia vitória do Botafogo e projeta 2026: 'Ano muito bom para a gente'
Defensor elogiou a preparação do time
Torcida do Botafogo retira nome de Marlon Freitas em música
Alvinegros alteraram canção do título da Libertadores de 2024
Raul celebra atuação e analisa disputa por titularidade no Botafogo: ‘Briga boa’
Goleiro foi um dos destaques na vitória sobre a Portuguesa, na última quinta-feira (15)
