Marçal é um dos líderes do elenco do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Marçal é um dos líderes do elenco do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/01/2026 16:46

Rio - Marçal foi um dos jogadores do elenco principal do Botafogo que marcou presença no Estádio Luso-Brasileiro, na quinta-feira (15), para acompanhar a vitória sobre a Portuguesa por 2 a 0. O time que foi a campo era formado em grande parte por atletas que estavam na Copinha, e o defensor quis prestigiá-los.

“Nós estávamos treinando agora de tarde, e aí acabou o jogo. Falei, pô, vai dar certinho. Cheguei só um pouquinho atrasado. Mas consegui vir torcer pro nosso time e prestigiar também nossos amigos, porque saíram lá de São Paulo para vir jogar esse jogo. Outros também, com poucos dias de treino, também estão aí à disposição. Então, o mínimo que a gente tinha que vir aqui é prestigiar eles e torcer pro nosso Fogão”, disse o jogador a jornalista Julia Calabria.

Além disso, o craque também falou sobre a preparação alvinegra para a temporada de 2026 com o treinador argentino Martín Anselmi.



“Eu estou ansioso para que a gente possa começar a jogar logo, mas a gente está bastante otimista, o time está bem, está entrosando. Está conseguindo mostrar pro treinador aquilo que é, a qualidade de cada jogador. E o treinador já conseguiu encaixar mais ou menos o que ele quer. Esse ano aí vai ser um ano muito bom pra gente, se Deus quiser”, finalizou.