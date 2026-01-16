Botafogo venceu a Portuguesa-RJ na estreia no Carioca - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 16/01/2026 09:30 | Atualizado 16/01/2026 09:32

Rio - O Botafogo estreou com vitória no Carioca. Com time formado quase totalmente por jogadores da base, o Alvinegro venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 0 , nesta quinta-feira (15), no Luso Brasileiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara. No planejamento do Glorioso, somente atletas da base serão relacionados para o próximo jogo.

Na vitória sobre a Portuguesa-RJ, o Botafogo contou com cinco nomes do elenco principal à disposição: o goleiro Raul, que foi um dos destaques do jogo, o lateral Mateo Ponte, o volante Newton e os atacantes Jordan Barrera e Matheus Martins. Já para a partida contra o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada, nenhum jogador do time principal será relacionado.

A princípio, a partida da segunda rodada do Carioca será uma chance direcionada apenas ao time sub-20, de acordo com o "ge". Já a estreia do elenco principal do Botafogo está prevista para a próxima quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Nilton Santos. Este, inclusive, será o primeiro jogo do técnico Martín Anselmi no comando alvinegro.

Com a vitória na estreia, o Botafogo somou os primeiros três pontos do ano e passou a ocupar a vice-liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Sampaio Corrêa, domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.