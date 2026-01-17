Botafogo e Itaquaquecetuba empataram pela Copinha e decisão saiu nos pênaltisHenrique Lima/ BFR

O Botafogo classificou-se para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior com muita emoção. Como empatou em 0 a 0 com o Itaquaquecetuba, de São Paulo, a definição da vaga foi para os pênaltis, com vitória por 4 a 3, no estádio Joaquinzão, em Taubaté.
O adversário nas quartas de final é o São Paulo, que venceu nos pênaltis o Red Bull Bragantino. A federação paulista ainda divulgará data e local.
O Glorioso disputa o torneio com um grupo reserva, já que os titulares jogam as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Três deles reforçaram o grupo na partida: Lucas Camilo, Kauan Toledo e Felipe Januário.
E foi Lucas Camilo quem chamou a atenção ao ser eleito o melhor em campo. Mas ele cedeu o prêmio ao companheiro Gustavo Pereira, que converteu a primeira penalidade com uma cavadinha à la Loco Abreu.
Além dele, Kauan Toledo, Bruno França e Arthur Novaes também acertaram suas cobranças, enquanto Kauã Cruz perdeu. Menos mal que o Itaquaquecetuba perdeu dois pênaltis: Nicolas chutou para fora e Salomão, na trave.