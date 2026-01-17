Botafogo e Itaquaquecetuba empataram pela Copinha e decisão saiu nos pênaltisHenrique Lima/ BFR
Botafogo vence nos pênaltis e vai às quartas de final da Copinha
Após empate sem gols nos 90 minutos, Glorioso supera o Itaquaquecetuba
O Botafogo classificou-se para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior com muita emoção. Como empatou em 0 a 0 com o Itaquaquecetuba, de São Paulo, a definição da vaga foi para os pênaltis, com vitória por 4 a 3, no estádio Joaquinzão, em Taubaté.
O adversário nas quartas de final é o São Paulo, que venceu nos pênaltis o Red Bull Bragantino. A federação paulista ainda divulgará data e local.
O Glorioso disputa o torneio com um grupo reserva, já que os titulares jogam as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Três deles reforçaram o grupo na partida: Lucas Camilo, Kauan Toledo e Felipe Januário.
E foi Lucas Camilo quem chamou a atenção ao ser eleito o melhor em campo. Mas ele cedeu o prêmio ao companheiro Gustavo Pereira, que converteu a primeira penalidade com uma cavadinha à la Loco Abreu.
Além dele, Kauan Toledo, Bruno França e Arthur Novaes também acertaram suas cobranças, enquanto Kauã Cruz perdeu. Menos mal que o Itaquaquecetuba perdeu dois pênaltis: Nicolas chutou para fora e Salomão, na trave.
Botafogo
Botafogo vence nos pênaltis e vai às quartas de final da Copinha
Após empate sem gols nos 90 minutos, Glorioso supera o Itaquaquecetuba
Botafogo
Raul lidera discurso antes da estreia do Botafogo no Carioca
Goleiro foi a principal voz do elenco sub-20
Botafogo
Botafogo abre negociações por promessa do Paraguai
Atacante do Wolverhampton pode chegar por empréstimo com opção de compra
Botafogo
Clube dos Emirados Árabes formaliza proposta por Arthur Cabral
Al Wasl envia proposta oficial ao Botafogo e tenta fechar negócio ainda nesta janela de transferências
Botafogo
Na mira do River Plate, Joaquín Correa pode deixar o Botafogo
Clube argentino sondou a situação do atacante para abrir negócio; entenda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.