Publicado 17/01/2026 16:00
Rio- O Botafogo está com negociações abertas para a contratação do atacante Enso González. O jogador é uma das principais promessas do Paraguai e atua no Wolverhampton, da Inglaterra. As informações são do 'Ge'.
O ponta de 20 anos foi revelado pelo Libertad e negociado para o futebol inglês no segundo semestre de 2023. O valor da negociação foi de seis milhões de euros (R$ 37,45 milhões, na cotação atual).
Enso só tem sido utilizado na equipe sub-21 e tem uma partida pela equipe principal. Além disso, atuou em dois jogos pela seleção principal do Paraguai.
Sem os valores revelados, o modelo de negócio que o Glorioso quer para a contratação do jovem é de empréstimo com opção de compra.
