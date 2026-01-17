Arthur Cabral comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Fortaleza, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Recentemente, o Torino, da Itália, também demonstrou interesse na contratação do atleta. Apesar de não formalizar uma proposta, os italianos sinalizaram com uma oferta de 10 milhões de euros fixos (cerca de R$ 62,7 milhões), além de outros 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) em metas.
Na atual janela de transferências, o Glorioso teve as saídas do atacante Jeffinho e do volante Marlon Freitas. Por outro lado, o clube já anunciou dois reforços para a temporada: o zagueiro Ythallo e o atacante Lucas Villalba. Além disso, monitora a situação do volante Cristian Medina, do Estudiantes.
Contratado pelo Botafogo no ano passado, Arthur Cabral teve dificuldades de adaptação. O centroavante chegou para substituir Igor Jesus, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, mas anotou apenas cinco gols e duas assistências em 28 partidas.
