Raul em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 16/01/2026 14:45

"Para mim, defender as cores do Botafogo sempre é uma honra. Então, não tenho nem o que falar. Acho que a questão da meninada, fizeram um esforço para estar aqui. Eu acho que valia um pouco mais a minha experiência. Colocar em campo, ajudar, tirar aquele friozinho na barriga. Foi importante sair com esses três pontos", iniciou o jogador.



"Era importante aproveitar esse momento. Eu tive duas oportunidades no ano passado, no Brasileirão. Começar o ano também é importante. Dessa forma, é melhor ainda. Então, só agradecer a Deus pela oportunidade. Agora é dar sequência na temporada", completou.

O arqueiro também analisou a disputa com Neto pela titularidade na meta alvinegra: "Vai ser uma briga boa. Ele tem bastante experiência. Eu sou um pouquinho mais novo que ele. Então, eu tenho que buscar um pouquinho da experiência que ele tem. Ele fez a carreira de atleta totalmente na Europa, está voltando agora para cá. É importante ter uma briga assim no dia a dia".

