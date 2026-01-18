João Paulo atuando pelo Botafogo - Vitor Silva / SSPress / Botafogo

João Paulo atuando pelo BotafogoVitor Silva / SSPress / Botafogo

Publicado 18/01/2026 17:33





Leia mais: Botafogo divulga relacionados para a partida contra o Sampaio Corrêa Rio- Ex-Botafogo, o volante João Paulo anunciou a aposentadoria dos gramados aos 34 anos. Ídolo do Seattle Sounders, o jogador decidiu encerrar a carreira em função de problemas físicos recorrentes, segundo informou o site 'Território MLS'.

De 2020 até 2025, o atleta atuou pelo Seattle Sounders de 2020 a 2025, onde foi ídolo. No clube da MLS fez 158 partidas, com oito gols e 19 assistências.

Pelo Glorioso, jogou entre 2017 e 2019, deixando sete gols em 119 jogos. Além de ter sido campeão carioca em 2018.

Na nova fase da carreira, fora dos gramados, João Paulo já foi anunciado como auxiliar técnico do Tacoma Defiance, equipe afiliada ao Sounders, que disputa a MLS Next Pro



