Técnico do sub-20, Rodrigo Bellão será o responsável por comandar o Botafogo - Vítor Silva / Botafogo
Rio- O Botafogo encara o Sampaio Corrêa
neste domingo (18), pelo Campeonato Carioca, em Saquarema. O clube divulgou a lista dos atletas relacionados pelo técnico Rodrigo Bellão para a partida.Leia mais: Botafogo vence nos pênaltis e vai às quartas de final da Copinha
O único jogador do elenco profissional que está relacionado é Raul. Além disso, o time terá reforço de jogadores que estiveram na classificação para as quartas de final da Copa São Paulo.
Os nomes são: Kauã Branco, Lucas Camilo, Felipe Januário, Kauan Toledo, Matheusinho, Matheus Fortunato e Samuel Alves.
Confira a lista dos relacionados para a partida:
