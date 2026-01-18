Rodrigo Bellão recebe ligação de time Sub-20YouTube/Botafogo TV

Rio- Com a vitória sobre o Itaquequecetuba nos pênaltis, o Sub-20 do Botafogo se classificou para as quartas de final da Copa São Paulo neste sábado (17). Após a partida, o elenco fez questão de se lembrar do técnico Rodrigo Bellão.

O treinador se emocionou e chorou ao falar através de uma ligação de vídeo com os atletas, que gritaram seu nome. 

Neste domingo (18), Rodrigo Bellão comanda o Botafogo com o time Sub-20 contra o Sampaio Corrêa, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Por outro lado, a equipe reserva juntamente com alguns atletas do Sub-17, jogam a Copa São Paulo e se classificaram contra o Itaquaquecetuba.
