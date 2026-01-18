Rio- Com a vitória sobre o Itaquequecetuba nos pênaltis
, o Sub-20 do Botafogo se classificou para as quartas de final da Copa São Paulo neste sábado (17). Após a partida, o elenco fez questão de se lembrar do técnico Rodrigo Bellão.Leia mais: Botafogo abre negociações por promessa do Paraguai
O treinador se emocionou e chorou ao falar através de uma ligação de vídeo com os atletas, que gritaram seu nome. Leia mais: Raul lidera discurso antes da estreia do Botafogo no Carioca
Neste domingo (18), Rodrigo Bellão comanda o Botafogo com o time Sub-20 contra o Sampaio Corrêa
, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.
Por outro lado, a equipe reserva juntamente com alguns atletas do Sub-17, jogam a Copa São Paulo e se classificaram contra o Itaquaquecetuba.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.