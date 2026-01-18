Rodrigo Bellão lamentou a expulsão no primeiro tempoArthur Barrreto/Botafogo
Bellão lamenta expulsão no primeiro tempo, mas enaltece espírito competitivo da base
Botafogo saiu na frente do placar, mas perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1
Com um a menos, Botafogo perde de virada para o Sampaio Corrêa
Alvinegro sai na frente do placar com Kauan Toledo, mas expulsão de Rogerinho muda o roteiro
