Rodrigo Bellão lamentou a expulsão no primeiro tempo - Arthur Barrreto/Botafogo

Rodrigo Bellão lamentou a expulsão no primeiro tempoArthur Barrreto/Botafogo

Publicado 18/01/2026 23:30 | Atualizado 19/01/2026 00:16

Rio - Com um a menos desde o primeiro tempo, a garotada do Botafogo lutou, mas não resistiu e perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, neste domingo (18), em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O técnico da base Rodrigo Bellão lamentou a expulsão no início da partida, mas valorizou o espírito competitivo dos jovens jogadores.

"A expulsão mudou a tônica do jogo. Começamos bem, marcando gol e criando outras chances. Com um a menos na base já é difícil, mas nesse equilíbrio entre base e profissional, acaba ficando um pouquinho mais. Acho que conseguimos competir. Quando tem uma expulsão, muitas pessoas talvez pensem em um placar mais elástico pela diferença de jovens com adultos, e nos mantivemos competitivos", disse.

O Botafogo começou melhor e abriu o placar cedo. Logo aos quatro minutos, o atacante Kauan Toledo recebeu passe dentro da área e finalizou para estufar as redes. Porém, o roteiro do jogo mudou aos 27 minutos, quando o lateral-direito Rogerinho foi expulso por entrada dura em Ewerton Potiguar. Com um a mais, o Sampaio Corrêa cresceu no jogo e empatou aos 38, com Rodrigo Andrade.

Na etapa final, o Botafogo tentou se reorganizar para segurar o empate. Porém, sofreu um banho de água fria logo aos cinco minutos. Após um bate rebate dentro da área, a bola sobrou para o zagueiro Lucas Marreta chutar e virar o jogo. O Alvinegro ficou pedindo toque de mão na jogada, mas a arbitragem validou o gol dos donos da casa.

Com a derrota, o Botafogo permaneceu com três pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo B da Taça Guanabara. Já o Sampaio Corrêa, por sua vez, conquista sua primeira vitória, deixa a lanterna do Grupo A e, agora, ocupa a quinta colocação. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), contra o Volta Redonda, pela terceira rodada do Carioca.