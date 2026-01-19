Matheus Martins recebeu sondagem e pode deixar o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/01/2026 18:30

Rio - O Botafogo pode perder mais um jogador nesta janela de transferências. O atacante Matheus Martins recebeu sondagem do Feyernoord, da Holanda, e o Alvinegro aguarda proposta para abrir negociação, de acordo com o "ge".

O Feyernoord manifestou interesse nos últimos dias e sinalizou que deve enviar uma proposta. O Botafogo, por sua vez, está disposto a negociar o atacante, desde que receba uma compensação financeira que seja considerada vantajosa.

Em 2025, Matheus Martins sofreu com problemas físicos e não conseguiu ter sequência. O atacante, de 22 anos, chegou a se recuperar da última lesão muscular no início de dezembro, mas foi poupado da reta final do Brasileirão visando a pré-temporada de 2026.

Revelado pelo Fluminense, Matheus Martins chegou ao Botafogo em junho de 2024. O jogador custou 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto a Udinese, da Itália. Desde que chegou, o atacante disputou 54 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência.