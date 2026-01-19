Joia do Botafogo, Kauan Toledo marcou na derrota do Botafogo diante do Sampaio Corrêa - Arthur Barreto/Botafogo

Rio - Apesar da derrota do Botafogo para o Sampaio Corrêa, no último domingo (18), pela segunda rodada da Taça Guanabara, Kauan Toledo viveu um dia especial. A joia alvinegra, de 19 anos, marcou pela primeira vez como profissional, mostrou suas credenciais e já pede espaço no elenco principal.

No início da temporada, Kauan Toledo tem disputado os jogos do Botafogo pela Copinha e Carioca. O jovem, aliás, disputou quatro jogos em cinco dias — e volta a campo nesta segunda-feira (19) para enfrentar o São Paulo, pelas quartas de final da competição de base.

Ao todo, Kauan Toledo soma três gols e três assistências em sete jogos disputados. No profissional, marcou um gol na derrota diante do Sampaio Corrêa e deu uma assistência na vitória sobre a Portuguesa-RJ. O jovem tem uma participação em gol a cada 80 minutos, de acordo com o "SofaScore".

O alto volume de participações em gols é explicado pela quantidade de toques na bola do jogador. Nos sete jogos disputados entre Copinha e Carioca, Kauan Toledo deu 18 passes decisivos e finalizou 17 vezes, sendo oito no gol. O jovem também deu 23 dribles certos (79%) e acertou 18 cruzamentos.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Nilton Santos, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O jogo deve marcar a estreia do time principal, mas Kauan Toledo vive a expectativa de receber uma chance após mostrar suas credenciais neste início de ano.