Joia do Botafogo, Kauan Toledo marcou na derrota do Botafogo diante do Sampaio CorrêaArthur Barreto/Botafogo
Kauan Toledo se destaca em início de temporada e pede passagem no Botafogo
Joia marcou primeiro gol como profissional na derrota diante do Sampaio Corrêa
Matheus Martins recebe sondagem de clube holandês, e Botafogo aguarda proposta
Alvinegro está disposto a negociar o atacante
Cristian Medina acerta saída do Estudiantes para jogar pelo Botafogo
Meio-campista argentino aguarda fim do transfer ban do Glorioso para sacramentar acerto
Bellão lamenta expulsão no primeiro tempo, mas enaltece espírito competitivo da base
Botafogo saiu na frente do placar, mas perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1
Com um a menos, Botafogo perde de virada para o Sampaio Corrêa
Alvinegro sai na frente do placar com Kauan Toledo, mas expulsão de Rogerinho muda o roteiro
Ex-Botafogo, João Paulo decide se aposentar aos 34 anos
Volante encerra carreira após sequência de lesões
