Alessandro Brito admitiu que o Botafogo está com dificuldades para derrubar o transfer ban - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/01/2026 15:30

Rio - O Botafogo segue em busca de um acordo para derrubar o transfer ban. O Alvinegro tem uma dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, mas tem encontrado dificuldades para solucionar o problema e voltar a registrar novos jogadores. Em coletiva nesta terça-feira (20), o diretor de gestão Alessandro Brito explicou a situação e admitiu os problemas.

"Já sabíamos dessa situação desde outubro. Estamos trabalhando de forma incansável para encontrar alguma maneira solucionar isso o quanto antes. Não é uma situação simples porque envolve MLS, alguns termos jurídicos e garantias. Queremos fazer de uma forma que o clube fique equilibrado e estável para os próximos meses e sequências de contratações", disse.

Nas primeiras reuniões, o Botafogo não conseguiu chegar em um acordo com a MLS. O Alvinegro, que deve 21 milhões de dólares (cerca de R$ 114 milhões) ao Atlanta United pela contratação do meia argentino Thiago Almada, ofereceu pagar o valor em longas parcelas, mas a MLS recusou o modelo. A liga alega que pagamentos extensos afetam diretamente o orçamento dos clubes.

Em contraproposta, a MLS ofereceu duas possiblidades para o Botafogo: o pagamento total dos 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) à vista ou o pagamento de metade dos valores com um sinal de entrada e os 50% restantes pagos em no máximo um ano. O Alvinegro segue em conversas com a liga americana para tentar chegar a um acordo que seja bom para ambos.