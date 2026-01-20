Alessandro Brito admitiu que o Botafogo está com dificuldades para derrubar o transfer banVitor Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo segue em busca de um acordo para derrubar o transfer ban. O Alvinegro tem uma dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, mas tem encontrado dificuldades para solucionar o problema e voltar a registrar novos jogadores. Em coletiva nesta terça-feira (20), o diretor de gestão Alessandro Brito explicou a situação e admitiu os problemas.
"Já sabíamos dessa situação desde outubro. Estamos trabalhando de forma incansável para encontrar alguma maneira solucionar isso o quanto antes. Não é uma situação simples porque envolve MLS, alguns termos jurídicos e garantias. Queremos fazer de uma forma que o clube fique equilibrado e estável para os próximos meses e sequências de contratações", disse.
Nas primeiras reuniões, o Botafogo não conseguiu chegar em um acordo com a MLS. O Alvinegro, que deve 21 milhões de dólares (cerca de R$ 114 milhões) ao Atlanta United pela contratação do meia argentino Thiago Almada, ofereceu pagar o valor em longas parcelas, mas a MLS recusou o modelo. A liga alega que pagamentos extensos afetam diretamente o orçamento dos clubes.
Em contraproposta, a MLS ofereceu duas possiblidades para o Botafogo: o pagamento total dos 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) à vista ou o pagamento de metade dos valores com um sinal de entrada e os 50% restantes pagos em no máximo um ano. O Alvinegro segue em conversas com a liga americana para tentar chegar a um acordo que seja bom para ambos.
A Fifa condenou o Botafogo a pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) ao Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada, em 9 de dezembro de 2025. No dia 31 do mesmo mês, foi punido com o transfer ban, sendo impedido de registrar novos atletas. Além disso, o clube também foi acionado na Justiça pelo Velez Sarsfield, da Argentina, pela contratação de Álvaro Montoro.