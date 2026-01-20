Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 20/01/2026 18:30

Rio - Com duas derrotas e um empate em três jogos disputados na Taça Guanabara, o Flamengo decidiu antecipar o retorno do time principal para evitar o risco de rebaixamento no Carioca. Com isso, o Rubro-Negro terá a sua cavalaria em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no clássico contra o Vasco, no Maracanã, pela terceira rodada do campeonato.

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (20), no CT do Ninho do Urubu, ficou definido que o time principal voltará no clássico contra o Vasco. O planejamento inicial era de retorno no dia 28, pela primeira rodada do Brasileirão, mas a situação mudou por causa do desempenho no Carioca. O encontro contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Baptista, do diretor executivo José Boto e do técnico Filipe Luís.

O elenco principal do Flamengo se reapresentou no último dia 12, no CT Ninho do Urubu. Em sua primeira semana de pré-temporada, a equipe teve apenas três dias de atividades no campo. Nos últimos dias, a comissão técnica intensificou os trabalhos pensando na estreia no Brasileirão, no dia 28. O time principal treinou em dois períodos na última segunda-feira (19).

Em 2026, o regulamento do Carioca mudou. Agora, os 12 times foram divididos em dois grupos de seis. Os quatro melhores de cada avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos disputarão um quadrangular final contra o rebaixamento, todos contra todos em dois turnos. Ou seja, todos disputarão seis jogos. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a Série A2.