Publicado 19/01/2026 10:03 | Atualizado 19/01/2026 10:04

apenas um ponto em três rodadas do Campeonato Carioca e, mesmo com um jogo a mais que os adversários, é o discutem nas redes sociais se o elenco principal deve voltar antes da hora para o clube não correr o risco de disputar o quadrangular contra o rebaixamento.

O Flamengo somoudo Campeonato Carioca e, mesmo com um jogo a mais que os adversários, é o lanterna do Grupo B . Diante do desempenho da equipe sub-20 comandada por Bruno Pivetti, torcedores rubro-negros

Como é o rebaixamento do Carioca



O regulamento do Estadual é simples: os quatro primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final, enquanto os dois últimos vão para esse quadrangular.

As quatro piores equipes jogarão entre si em dois turnos (seis partidas) e quem tiver menos pontos será rebaixado.



definir se mantêm o planejamento inicial de seguir com os jovens nas próximas partidas.

Nessa situação, o Flamengo dificilmente corre risco de queda, mesmo que atue com o time sub-20. Ainda assim, a situação não é confortável e comissão técnica e diretoria se reúnem nesta segunda-feira (19) para

A ideia é que o time principal só estreie no Brasileirão, contra o São Paulo, dia 28 de janeiro. Mas há a possibilidade de reservas serem utilizados nas próximas três rodadas do Carioca, mesclando com jogadores que já estão atuando.



O cenário para o Flamengo se classificar às quartas de final



Como os times do mesmo grupo não se enfrentam, o Rubro-Negro não depende mais de si na teoria. Isso porque, num cenário hipotético, Nova Iguaçu, Botafogo, Madureira, Boavista e Maricá podem vencer três jogos cada um, e assim ficariam à frente até o fim da Taça Guanabara.

Ou seja, o Flamengo teria de vencer os três jogos que restam (Vasco, Fluminense e Sampaio Corrêa) e torcer por ao menos uma derrota de pelo menos dois times.