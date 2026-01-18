Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 18/01/2026 18:00

Rio - Após a derrota para o Volta Redonda, o Flamengo ligou o alerta no Carioca. Com a vaga nas quartas de final em risco, o Rubro-Negro pode antecipar o retorno do elenco principal e avaliará a situação em uma reunião nos próximos dias, segundo o "ge".

Assim como nos últimos anos, o Flamengo começou o Carioca com o time sub-20. Entretanto, a garotada não deu conta desta vez. Os Garotos do Ninho empataram com a Portuguesa-RJ na estreia e perderam para Bangu e Volta Redonda. Com dois clássicos pela frente, o planejamento pode mudar.

O motivo da preocupação é a sequência com dois clássicos seguidos com apenas três jogos restantes. O Flamengo enfrenta Vasco e Fluminense, nos dias 21 e 25, respectivamente. Em caso de novos tropeços, corre risco de ficar fora das quartas de final e ter que disputar o quadrangular final contra a queda.

O elenco principal do Flamengo se reapresentou no último dia 12, no CT Ninho do Urubu. Em sua primeira semana de pré-temporada, a equipe teve apenas três dias de atividades no campo. Portanto, os jogadores ainda não estão prontos fisicamente para estrear. Na próxima semana, vai intensificar os treinos.

Em 2026, o regulamento do Carioca mudou. Agora, os 12 times foram divididos em dois grupos de seis. Os quatro melhores de cada avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos disputarão um quadrangular final contra a queda.